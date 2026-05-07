مجلة أمريكية تحذر ترامب من نقل القوات قرب الحدود الروسية

الخميس، 07-05-2026 10:39 ص
الوكيل الإخباري-   حذرت مجلة "ريسبونسيبل ستيتكرافت" الأمريكية الرئيس دونالد ترامب من الانصياع لضغوط "الصقور" في مجلس الشيوخ، ونقل القوات الأمريكية في أوروبا إلى مواقع قريبة من الحدود الروسية.اضافة اعلان


وكتبت المجلة: "يدعي أعضاء في الكونغرس أنه في حال سحب القوات من ألمانيا، يجب إعادة نشرها شرقا بالقرب من الحدود الروسية. على ترامب تجاهل هذه النصائح، لأنها تتعارض مع أهدافه ومصالح الأمن القومي الأمريكي".

وأشارت المجلة إلى أن إرسال مجموعة قتالية من ألمانيا إلى بولندا أو رومانيا سيكون قرارا سيئا للغاية، ليس فقط لأنه سيعمق تورط واشنطن في الأمن الأوروبي، بل لأنه سيزيد أيضا من خطر اندلاع حرب مع روسيا.

ولفتت إلى أن مثل هذه الخطوة قد تُضعف الضغط الأمريكي على أوروبا لتزيد إنفاقها الدفاعي وإعادة تسليح جيوشها، تاركة مسؤولية الدفاع الأمامي عن القارة الأوروبية للولايات المتحدة.

وشددت المجلة على أن ترامب ألمح إلى إمكانية مواصلة تقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة العجوز، وأن ذلك سيكون في صالح الجميع.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل قرار سحب نحو 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا بين 6 و12 شهرا.

كما ألمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية سحب قوات ليس فقط من ألمانيا، بل من إيطاليا وإسبانيا، في إطار مراجعة شاملة للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.

روسيا اليوم
 
 


وفيق محمد الشيخ حسين

