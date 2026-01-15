مجلس الأمن الدولي يجتمع الخميس بشأن إيران

07:37 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761023 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد ظهر الخميس "لتقديم إحاطة بشأن الوضع في إيران"، بحسب ما أعلن ناطق باسم الرئاسة الصومالية للمجلس. اضافة اعلان





وجاء في مذكرة الجدولة أن الولايات المتحدة هي من طلبت عقد الجلسة.



الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال الأربعاء إنه أُبلغ بأن "الإعدامات" توقّفت في إيران، في ظلّ تقارير حقوقية تفيد بقمع عنيف تمارسه السلطات في حقّ المشاركين في الاحتجاجات المناوئة للحكومة.



وتحدث ترامب في الأيام الأخيرة عن تقديم المساعدة للشعب الإيراني في مواجهة حملة القمع التي شنّتها السلطات والتي تقول جماعات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3428 شخصا.





تم نسخ الرابط





