مجلس الأمن: مشاورات مغلقة بشأن إعادة إعمار غزة

ومن المقرر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة من سيغريد كاغ، بصفتها "كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"، والتي تم تعيينها بناءً على توصية القرار موضوع النقاش.
وكان المجلس قد طلب من الأمين العام تعيين المنسق الكبير وتكليفه بإنشاء آلية للأمم المتحدة لتسريع شحن المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ تم حينها اعتماد القرار بأغلبية 13 صوتًا مؤيدًا، وامتناع عضوين عن التصويت (روسيا والولايات المتحدة).
بترا
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