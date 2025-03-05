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مجلس الأمن: مشاورات مغلقة بشأن إعادة إعمار غزة

أرشيفية
أرشيفية
 
الأربعاء، 05-03-2025 07:30 ص
الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة بشأن القرار رقم 2720 لعام 2023 الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة.اضافة اعلان


ومن المقرر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة من سيغريد كاغ، بصفتها "كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"، والتي تم تعيينها بناءً على توصية القرار موضوع النقاش.

وكان المجلس قد طلب من الأمين العام تعيين المنسق الكبير وتكليفه بإنشاء آلية للأمم المتحدة لتسريع شحن المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ تم حينها اعتماد القرار بأغلبية 13 صوتًا مؤيدًا، وامتناع عضوين عن التصويت (روسيا والولايات المتحدة).

بترا
 
 
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