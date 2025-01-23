 
الخميس 2025-01-23 09:44 ص
 

مجلس الأمن يبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اليوم

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 23-01-2025 08:43 ص
الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن، اليوم الخميس، جلسة علنية لبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في جهود الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.اضافة اعلان


ويستمع الأعضاء خلال الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى إحاطتين من مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط، محمد الخياري، ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

ووزعت الجزائر مذكرة تحدد الأهداف من الاجتماع وهي: تقييم الحالة الحالية للتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في معالجة الأزمات الإقليمية المتعددة المستمرة، وتحديد الأساليب العملية للاستفادة من خبرة مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في منع الصراعات وحلها، والنظر في الاستراتيجيات والآليات الفورية والطويلة الأجل لمعالجة التحديات الإقليمية المستمرة بنجاح، واستكشاف سبل تطوير نهج مشترك للمساعدة الإنسانية وحماية المدنيين، والنظر في آليات معالجة الآثار الإقليمية المترتبة على الصراعات.

كما تطرح المذكرة أسئلة للمساعدة في توجيه المناقشة بين الأعضاء، بما في ذلك كيف يمكن لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية تنسيق جهودهما بشكل أفضل لمعالجة الأزمات المتعددة التي تؤثر على المنطقة العربية، وما هي الخطوات العملية التي يمكن للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اتخاذها لتعزيز قدراتهما المشتركة على منع الصراعات وحلها استجابة للتحديات الإقليمية الناشئة، وكيف يمكن لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية تطوير آليات أكثر فعالية لتنفيذ قرارات المجلس.

ويتوقع أن يصدر المجلس بيانًا رئاسيًا حول التعاون بين الطرفين.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

مقاتلون من القسام في غزة أثناء تسليم أسيرات إسرائيليات

فلسطين إسرائيل تستعد لتسلم 4 أسيرات وبدء مفاوضات المرحلة الثانية

ت

اقتصاد محلي الأردن.. أسعار الذهب تستقر عند مستويات قياسية

نشر 1500جندي إضافي على الحدود مع المكسيك

عربي ودولي البنتاغون يرسل مروحيات وحواجز ومئات الجنود لمكافحة الهجرة غير النظامية

ت

خاص بالوكيل الكهرباء الأردنية: فواتير الكهرباء حقيقية 100% ولا صحة لرواية توزيع الفاقد

أرشيفية

عربي ودولي مجلس الأمن يبحث التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية اليوم

قناة بنما

عربي ودولي أول تحرك أمريكي تجاه بنما بعد تصريحات ترامب

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يغلق حاجز جبع ويقتحم حزما ويواصل التضييق شمال القدس

تعبيرية

أخبار محلية 3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة



 




الأكثر مشاهدة