مجلس الأمن يبحث ملف الأسلحة الكيميائية السورية

وقال ايبو، ان هناك فرصة حاسمة للحصول على توضيحات طال انتظارها بشأن النطاق الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية السورية والتخلص النهائي منه، مشيرًا إلى إحراز تقدم في التعاون بين الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية الجديدة لمعالجة القضايا العالقة بشأن الملف الكيميائي السوري.
ورحب أديديجي إيبو، بالخطوات الملموسة الإضافية التي تم اتخاذها خلال الفترة المشمولة بالتقرير والتي شملت إعادة تأسيس الهيئة الوطنية السورية، وتعيين ممثل دائم جديد لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستعادة الوجود المستمر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وتحدث في الجلسة بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن سفيرا سوريا وتركيا.
