مجلس الأمن يستمع من مسؤولة أممية حول مستقبل فلسطين وغزة

وقال كاغ، إن الشرق الأوسط يشهد اليوم تحولا سريعا، لا يزال نطاقه وتأثيره غير مؤكدين، "ولكنه يقدم أيضا فرصة تاريخية" وأنه "يمكن لشعوب المنطقة أن تخرج من هذه الفترة بالسلام والأمن والكرامة. ومع ذلك، قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتحقيق حل الدولتين".
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية بأي ثمن داعية الجانبين "إسرائيل وحماس" إلى الوفاء الكامل بالتزاماتهما تجاه اتفاق وقف إطلاق النار واختتام المفاوضات بشأن المرحلة الثانية".
وأكدت كاغ إنه "يتعين علينا أيضا أن نبني مستقبلا يوفر الحماية والتعافي وإعادة الإعمار" فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن 53 مليار دولار ستكون مطلوبة لصالح جهود التعافي وإعادة إعمار غزة مؤكدة أنه "لابد أن يتمكن الفلسطينيون من استئناف حياتهم وإعادة البناء وبناء مستقبلهم في غزة. ولا يمكن أن يكون هناك أي مجال للنزوح القسري".
وطالبت كاغ المجتمع الدولي مواصلة دعم السلطة الفلسطينية في جهودها الإصلاحية واستئناف مسؤولياتها في قطاع غزة وأيضا تمكين قوات الأمن الفلسطينية من القيام بمسؤولياتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها" بالإضافة الى تقديم الدعم السياسي والمالي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
وبشأن الضفة الغربية المحتلة، أعربت كاغ عن قلق الأمم المتحدة إزاء العمليات العسكرية والهجمات وتصاعد العنف في الضفة الغربية، مضيفة أن التقارير لا تزال تشير إلى وقوع ضحايا وتدمير وتشريد، وخاصة في محافظات جنين وطوباس وطولكرم، حيث تتأثر مخيمات اللاجئين والبنية الأساسية بشكل كبير.
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