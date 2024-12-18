مجلس الأمن يصدر بيانا بالإجماع بشأن سوريا

ففي البيان المكتوب الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء في ختام جلسة حضرها الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، دعا المجلس إلى عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي تطلعات السوريين وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بشكل ديمقراطي، تستند إلى المبادئ الأساسية للقرار 2254.
وناشد مجلس الأمن سوريا وجيرانها الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي.
وأكد البيان" أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا"
وأصدر المجلس البيان بعد أن حذر بيدرسون خلال الجلسة نفسها من أنه رغم الإطاحة بالأسد فإن "الصراع لم ينته بعد" في سوريا.
-
أخبار متعلقة
-
"مبتهجًا بجنازته".. مقرب يتحدث عن موقف لبشار الأسد مع شقيقه
-
ترامب يحصل رسميا على العدد المطلوب من الأصوات الانتخابية بعد انتهاء الفرز
-
ميقاتي يطالب لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بوقف الخروقات الإسرائيلية
-
السودان.. عدد المصابين بالكوليرا يتجاوز عتبة الـ 47 ألفا
-
المسعفون الأتراك أنهوا عمليات البحث في سجن صيدنايا
-
الأمم المتحدة: سلطات الاحتلال تمنع وصولنا إلى شمال غزة
-
واشنطن: بات ممكنا التوصل لوقف إطلاق النار بغزة
-
تمديد وقف إطلاق النار في شمال سوريا حتى نهاية الأسبوع