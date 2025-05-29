مجلس الأمن يصوّت اليوم بشأن العقوبات على ليبيا

ومشروع القرار يجدّد التفويض لمدة ستة أشهر للدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، لتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، المتجهة إلى أو من ليبيا، إذا كان لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حظر الأسلحة.
بترا
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