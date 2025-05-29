الخميس 2025-05-29 10:27 ص
 

مجلس الأمن يصوّت اليوم بشأن العقوبات على ليبيا

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 29-05-2025 07:56 ص
الوكيل الإخباري- يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على مشروع قرار بشأن العقوبات على ليبيا صاغته فرنسا واليونان.اضافة اعلان


ومشروع القرار يجدّد التفويض لمدة ستة أشهر للدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، لتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، المتجهة إلى أو من ليبيا، إذا كان لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حظر الأسلحة.

بترا
 
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