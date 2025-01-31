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مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن سوريا

مجلس الأمن
مجلس الأمن
الجمعة، 31-01-2025 09:15 ص

الوكيل الإخباري-   عقد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، جلسة مشاورات مغلقة بشأن سوريا، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسن.

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وتضمنت إحاطة بيدرسن؛ لقاءاته خلال الأسابيع الماضية، ومناقشاته مع السلطات المؤقتة، وكذلك مع سوريين من مختلف المجموعات السياسية والمجموعات النسائية والمجتمع المدني والخبراء والأفراد من مناطق وخلفيات متنوعة.


وقال بيدرسن الذي تحدث عبر تقنية الفيديو من دمشق، إنه يواصل اتصالاته مع مجموعة واسعة من المحاورين من الدول ذات الصلة، مشيرا إلى أنه ينخرط بنشاط على الأرض، ويقيم التطورات عن كثب ويتشاور بشأن هذه المسائل.


وأكد بيدرسن على دعم الأمم المتحدة لعملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة بقيادة سورية تعالج التطلعات المشروعة للشعب السوري، وفقا للمبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254 الذي يتضمن الحكم الانتقالي، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

 
gnews

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