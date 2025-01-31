مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن سوريا

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، جلسة مشاورات مغلقة بشأن سوريا، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسن.

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وتضمنت إحاطة بيدرسن؛ لقاءاته خلال الأسابيع الماضية، ومناقشاته مع السلطات المؤقتة، وكذلك مع سوريين من مختلف المجموعات السياسية والمجموعات النسائية والمجتمع المدني والخبراء والأفراد من مناطق وخلفيات متنوعة.



وقال بيدرسن الذي تحدث عبر تقنية الفيديو من دمشق، إنه يواصل اتصالاته مع مجموعة واسعة من المحاورين من الدول ذات الصلة، مشيرا إلى أنه ينخرط بنشاط على الأرض، ويقيم التطورات عن كثب ويتشاور بشأن هذه المسائل.