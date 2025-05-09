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مجلس الأمن يقرر تمديد البعثة الأممية بجنوب السودان

مجلس الأمن
مجلس الأمن
 
الجمعة، 09-05-2025 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لغاية نهاية نيسان من العام المقبل 2026.

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وتم اعتماد القرار الذي حمل الرقم 2779 بأغلبية 12 صوتا مقابل لا شيء، وامتناع ثلاث دول عن التصويت وهي: الصين، وباكستان، والاتحاد الروسي.


وجاء في القرار "أن ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مصممة لتعزيز رؤية استراتيجية متعددة السنوات لمنع العودة إلى الحرب الأهلية وتصعيد العنف في جنوب السودان، وتمكين جنوب السودان من الاعتماد على الذات، بالإضافة إلى معالجة الثغرات الحرجة في بناء سلام دائم على المستويين المحلي والوطني، ودعم الحكم الشامل والمسؤول".


يذكر، أن المجلس مدد ولاية البعثة في نهاية نيسان الماضي لمدة 9 أيام انتهت اليوم الجمعة، بسبب اختلاف كبير بوجهات النظر بين الأعضاء.

 
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