مجلس الأمن يمدد تواجد القوة الأممية في الجولان 6 أشهر

وطلب المجلس في القرار الذي حمل الرقم 27766 من الأمين العام للأمم المتحدة أن يضمن تمتع القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك بالقدرة والموارد اللازمة للوفاء بولايتها على نحو آمن ومأمون.
ويدعو القرار جميع المجموعات، باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إلى التخلي عن جميع مواقع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وإعادة مركبات قوات حفظ السلام وأسلحتها ومعداتها الأخرى.
وطلب القرار من الأطراف المعنية أن تنفذ على الفور قراره 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول 1973، كما طلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرًا كل 90 يومًا عن التطورات في الوضع والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار 338.
-
أخبار متعلقة
-
برنامج أمريكي يكشف أسرارا عن تفجير الموساد لأجهزة "البيجر"
-
واشنطن: إلغاء المكافأة المعروضة لاعتقال الشرع
-
11 قتيل و 60 اصابة بحادث دهس في ألمانيا
-
تفاصيل جديدة عن يوم هروب الأسد.. وسر اتصال مفاجئ بالمقداد
-
مقتل عنصرين من "داعش" بضربة أميركية في سوريا
-
الجولاني يلتقي البعثة الأميركية.. وسبب "أمني" يلغي مؤتمرها
-
إصابة شاب سوري برصاص الجيش الإسرائيلي في درعا
-
مصادر تركية تكشف تفاصيل زيارة أردوغان "المحتملة" إلى سوريا