مجلس الأمن يمدد تواجد القوة الأممية في الجولان 6 أشهر

11:55 م

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، وبالإجماع، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لفترة ستة أشهر، أي حتى 30 حزيران 2025. اضافة اعلان





وطلب المجلس في القرار الذي حمل الرقم 27766 من الأمين العام للأمم المتحدة أن يضمن تمتع القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك بالقدرة والموارد اللازمة للوفاء بولايتها على نحو آمن ومأمون.



ويدعو القرار جميع المجموعات، باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إلى التخلي عن جميع مواقع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وإعادة مركبات قوات حفظ السلام وأسلحتها ومعداتها الأخرى.



وطلب القرار من الأطراف المعنية أن تنفذ على الفور قراره 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول 1973، كما طلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرًا كل 90 يومًا عن التطورات في الوضع والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار 338.