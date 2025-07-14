مجلس الأمن يُمدد للبعثة الأممية في الحُديدة

وأكد المجلس في القرار أن تمديد ولاية البعثة حتى 28 كانون الثاني 2026 هو استمرار في "دعم تنفيذ الاتفاق بشأن مدينة الحُديدة وموانئ الحُديدة، وصَليف، ورأس عيسى، كما هو موضح في اتفاق ستوكهولم".
وجاء في القرار، في فقرته الإجرائية الرابعة، أن المجلس "يُعبر عن نيته مراجعة جميع الخيارات المتعلقة بولاية البعثة، بما في ذلك تقييم الجدوى المستقبلية وإنهاء المهمة، وإجراء أي تعديلات ضرورية لتحقيق الكفاءة وتقليل التكاليف، أو أي أمور أخرى قد تكون مطلوبة لعمليات الأمم المتحدة في الحُديدة، بناءً على التطورات على الأرض، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وقف إطلاق نار دائم على مستوى الوطن".
وطلب القرار، الذي حمل الرقم 2786، من الأمين العام أن يُقدم تقريرًا إلى مجلس الأمن شهريًا عن تقدم تنفيذ هذا القرار.
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