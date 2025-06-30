مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في الجولان لستة أشهر

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين وبالإجماع، تجديد ولاية القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل لمدة ستة أشهر أي حتى 31 كانون الأول 2025.

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