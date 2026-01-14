مجلس الأمن يناقش أوضاع اليمن اليوم

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم إحاطته المفتوحة الشهرية بشأن اليمن تتبعها مشاورات مغلقة.

ومن المتوقع أن يقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، ومسؤولة قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) راميش راجاسينغام، إحاطتين فيما ستقدم القائمة بأعمال مهمة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (يونمها)، ماري ياماشيتا إحاطة في المشاورات المغلقة.