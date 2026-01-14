الأربعاء 2026-01-14 08:42 ص

مجلس الأمن يناقش أوضاع اليمن اليوم

مجلس الأمن
مجلس الأمن
 
الأربعاء، 14-01-2026 08:37 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم إحاطته المفتوحة الشهرية بشأن اليمن تتبعها مشاورات مغلقة.

اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، ومسؤولة قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) راميش راجاسينغام، إحاطتين فيما ستقدم القائمة بأعمال مهمة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (يونمها)، ماري ياماشيتا إحاطة في المشاورات المغلقة.


الى ذلك، يعقد مجلس الأمن في جلسة مبكرة اجتماعاً بموجب بند جدول الأعمال "صيانة السلم والأمن الدوليين" للتصويت على مشروع قرار بتمديد متطلب "الإبلاغ الشهري للأمين العام عن هجمات جماعة الحوثي في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر" حتى 15 تموز القادم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس الأمن

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش أوضاع اليمن اليوم

حطام قطار إثر انهيار رافعة بناء في مقاطعة ناخون راتشاسيما التايلاندية

عربي ودولي مقتل 22 شخصا وإصابة 30 آخرين بحادث قطار في تايلاند

تصادم 9 مركبات يُسفر عن وفاة وإصابات بالغة بالقرب من حدود العمري

أخبار محلية تصادم 9 مركبات يُسفر عن وفاة وإصابات بالغة بالقرب من حدود العمري

غزة

فلسطين أكسيوس: إدارة ترامب ستعلن الأربعاء الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

توضيح هام حول الخبز والمحروقات خلال المنخفض الجوي

أخبار محلية توضيح هام حول الخبز والمحروقات خلال المنخفض الجوي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب الأربعاء، ليقترب من المستويات القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 90 دولارا للأوقية، حيث عززت قراءات التضخم الأم

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مبنى مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يناقش معدّل قانون المنافسة اليوم



 






الأكثر مشاهدة