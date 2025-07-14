مجلس الأمن يناقش اتفاق الحُديدة اليمنية اليوم

وتنتهي اليوم الولاية الحالية للبعثة، التي أنشئت في عام 2019 بهدف تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة و الصليف ورأس عيسى، بموجب اتفاق ستوكهولم المبرم بين الأطراف اليمنية.
وبحسب تقرير الأمين العام، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا )، واصلت البعثة تنفيذ أولوياتها الأساسية، التي تشمل تكثيف المراقبة على الموانئ، ومتابعة وقف إطلاق النار على مستوى محافظة الحديدة، إضافة إلى تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق بين الأطراف، والعمل على "إعادة إنشاء السبل للتصعيد"، مع التركيز على "نقاط الدخول" كإجراء لبناء الثقة، إلى جانب دعم جهود إزالة الألغام، ومساندة الأطراف في تنفيذ بنود الاتفاق.
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