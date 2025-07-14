مجلس الأمن يناقش اتفاق الحُديدة اليمنية اليوم

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، اذ سيعرض الأعضاء تقريراً قدمه الأمين العام للأمم المتحدة حول بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

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وتنتهي اليوم الولاية الحالية للبعثة، التي أنشئت في عام 2019 بهدف تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة و الصليف ورأس عيسى، بموجب اتفاق ستوكهولم المبرم بين الأطراف اليمنية.