مجلس الأمن يناقش الإثنين المجاعة في السودان

ويتوقع أن يقدم الإحاطة مدير قسم العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم ووسورنو ونائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيث بيكدول.
وقد تم طلب عقد الاجتماع من قبل المملكة المتحدة وغويانا وسلوفينيا بدعم من الدنمارك وسيراليون.
ويشارك السودان في الجلسة، بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.
بترا
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