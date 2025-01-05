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مجلس الأمن يناقش الإثنين المجاعة في السودان

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
الأحد، 05-01-2025 08:14 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الإثنين جلسة إحاطة بشأن انعدام الأمن الغذائي في السودان في إطار بند جدول الأعمال "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة".اضافة اعلان


ويتوقع أن يقدم الإحاطة مدير قسم العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم ووسورنو ونائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيث بيكدول.

وقد تم طلب عقد الاجتماع من قبل المملكة المتحدة وغويانا وسلوفينيا بدعم من الدنمارك وسيراليون.

ويشارك السودان في الجلسة، بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.

بترا
 
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