الثلاثاء 2025-05-06 11:05 ص
 

مجلس الأمن يناقش التطورات بين الهند والباكستان

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 09:47 ص
الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، جلسة مشاورات مُغلقة في إطار بند جدول الأعمال المعنون "القضية الهندية الباكستانية" بطلب من عضو المجلس، الباكستان.اضافة اعلان


وقدم الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري إحاطة نيابة عن إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام.

يذكر أن المشاورات المغلقة لا يُسمح المشاركة بها إلا لمسؤولي الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن فقط.

وعقب الاجتماع صرح المندوب الباكستاني بأن القضية الهندية الباكستانية لاسيما كشمير، معروضة على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من 7 عقود.

بترا
 
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