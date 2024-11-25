مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

ويستمع الأعضاء إلى إحاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند حول الوضع السياسي والانساني في فلسطين المحتلة.
وكانت الولايات المتحدة، استخدمت الأربعاء الماضي ، حق النقض (الفيتو) ضد قرار في المجلس يدعو الى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة.
بترا
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