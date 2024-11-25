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مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 25-11-2024 10:32 ص
الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين ، جلسته الشهرية حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين"، تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.اضافة اعلان


ويستمع الأعضاء إلى إحاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند حول الوضع السياسي والانساني في فلسطين المحتلة.

وكانت الولايات المتحدة، استخدمت الأربعاء الماضي ، حق النقض (الفيتو) ضد قرار في المجلس يدعو الى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة.

بترا
 
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