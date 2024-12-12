مجلس الأمن يناقش الوضع في اليمن

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسته الشهرية لمناقشة الوضع في اليمن، حيث قدّم المبعوث الأممي الخاص هانز غروندبرغ إحاطة حول التطورات الأخيرة.

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وأكد غروندبرغ أن إنهاء الحرب ما يزال ممكنا إذا اتخذت الأطراف خطوات جادة وقدمت التنازلات اللازمة، مع التركيز على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وبناء مستقبل يسوده السلام.



وأشار إلى أهمية الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن اليمن ليس استثناء، وذكر الخطوات الإيجابية السابقة مثل اتفاق الهدنة لعام 2022، وتبادل المعتقلين، والالتزامات بدعم جهود السلام برعاية الأمم المتحدة.