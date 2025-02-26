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مجلس الامن يبحث اليوم الوضع في السودان

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 26-02-2025 08:50 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الامن الدولي اليوم ، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الوضع في السودان تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.اضافة اعلان


ويستمع الاعضاء في الجلسة الى احاطة من مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم ووسورنو، فيما سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمطان العمامرة إحاطة خلال المشاورات المغلقة.

بترا
 
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