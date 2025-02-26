مجلس الامن يبحث اليوم الوضع في السودان

ويستمع الاعضاء في الجلسة الى احاطة من مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم ووسورنو، فيما سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمطان العمامرة إحاطة خلال المشاورات المغلقة.
بترا
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