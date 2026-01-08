مجلس الامن يناقش الملف الكيميائي السوري

وينظر الاعضاء خلال الجلسة بتقرير الامين العام المتضمن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية بشأن التقدم المحرز في ازالة برنامج الاسلحة الكيمائية السوري والتوصيات المستقبلية.
