الخميس 2026-01-08 09:48 ص

مجلس الامن يناقش الملف الكيميائي السوري

مجلس الامن الدولي
مجلس الامن الدولي
 
الخميس، 08-01-2026 07:37 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الخميس، جلسة بشأن الملف الكيميائي السوري تتبعها جلسة مشاورات مُغلقة.

وينظر الاعضاء خلال الجلسة بتقرير الامين العام المتضمن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية بشأن التقدم المحرز في ازالة برنامج الاسلحة الكيمائية السوري والتوصيات المستقبلية.

 
 


