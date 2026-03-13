مجلس التعاون الخليجي: الهجمات الإيرانية طالت منشآت مدنية

وأشار البديوي، الخميس خلال اجتماعات وزارية مشتركة لدول الخليج، والأردن، ومصر، والمغرب، وبريطانيا، عبر الاتصال المرئي، إلى أن الاجتماع حقق نتائج إيجابية لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني، مشيدا بمواقف الدول الداعمة للوقوف مع دول المجلس ضد "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة".
وأوضح أن الهجمات الإيرانية تشكل خطرا على الملاحة الدولية، خاصة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مما يؤثر على التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق الدولية.
