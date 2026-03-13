مجلس التعاون الخليجي: الهجمات الإيرانية طالت منشآت مدنية

الوكيل الإخباري- أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن الهجمات الإيرانية استهدفت منشآت مدنية ومواقع حيوية، مسببة إصابات وخسائر مادية جسيمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ النظام الدولي.

وأشار البديوي، الخميس خلال اجتماعات وزارية مشتركة لدول الخليج، والأردن، ومصر، والمغرب، وبريطانيا، عبر الاتصال المرئي، إلى أن الاجتماع حقق نتائج إيجابية لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني، مشيدا بمواقف الدول الداعمة للوقوف مع دول المجلس ضد "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة".