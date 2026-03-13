الجمعة 2026-03-13 03:56 ص

مجلس التعاون الخليجي: الهجمات الإيرانية طالت منشآت مدنية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مجلس التعاون لدول الخليج
 
الجمعة، 13-03-2026 03:43 ص

الوكيل الإخباري-   أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن الهجمات الإيرانية استهدفت منشآت مدنية ومواقع حيوية، مسببة إصابات وخسائر مادية جسيمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ النظام الدولي.

وأشار البديوي، الخميس خلال اجتماعات وزارية مشتركة لدول الخليج، والأردن، ومصر، والمغرب، وبريطانيا، عبر الاتصال المرئي، إلى أن الاجتماع حقق نتائج إيجابية لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني، مشيدا بمواقف الدول الداعمة للوقوف مع دول المجلس ضد "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة".


وأوضح أن الهجمات الإيرانية تشكل خطرا على الملاحة الدولية، خاصة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مما يؤثر على التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق الدولية.

 
 


