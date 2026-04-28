الثلاثاء 2026-04-28 02:08 م

مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة استثنائية في جدة اليوم

الثلاثاء، 28-04-2026 01:51 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن مجلس التعاون الخليجي سيعقد قمة استثنائية في جدة الثلاثاء.اضافة اعلان


وأضافت الوكالة أن ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح غادر للمشاركة في القمة.
 
 


