السبت 2026-06-27 03:43 م

مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على البحرين واستهداف المنشآت المدنية

أعلام دول مجلس التعاون الخليجي.
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي
 
السبت، 27-06-2026 03:12 م
الوكيل الإخباري-   أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها إيران بعدد من الطائرات المسيّرة على مملكة البحرين، واستهدافها للبنى التحتية والأعيان المدنية.اضافة اعلان


وأكد البديوي أن استمرار استهداف المنشآت المدنية والحيوية، في ظل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمات، يعكس رغبة في تقويض المبادرات الهادفة إلى احتواء الأوضاع وعرقلة مساعي تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على دعم المجلس لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
 
 


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عربي ودولي مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على البحرين واستهداف المنشآت المدنية

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