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مجلس الدولة الليبي ينتخب رئيسا جديدا له غدا الثلاثاء

تعبيرية
تعبيرية




 

الإثنين، 05-08-2024 03:31 م

الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر بأن انتخابات رئاسة مجلس الدولة الليبي وأعضاء المكتب التنفيذي ستجري يوم غد الثلاثاء 6 أغسطس.


وأكدت مصادر لـ RT من داخل مجلس الدولة الليبي أن أبرز المرشحين لرئاسة المجلس هم: (خالد عمار المشري، محمد تكالة، عادل كرموس).


كما أفادت المصادر أن المرشحين لمنصب النائب الأول هم: (ابكدة محمد، مسعود أعبيد، عبد المطلب بقص، شكري الأمين، ناجي مختار).


أما بالنسبة لمنصب النائب الثاني، فإن المرشحين هم: (خالد الناظوري، عمر خالد العبيدي، موسى فرج).
ويترقب الجميع هذه الانتخابات باعتبارها محطة حاسمة لتجديد القيادة في المجلس الأعلى للدولة، وذلك في وقت حساس يتطلب اتخاذ قرارات مهمة لدعم الاستقرار السياسي في ليبيا.

 

RT

gnews

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