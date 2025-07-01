مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديمقراطية موحّدة وعددا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال: رصد إطلاق صاروخ من اليمن
-
الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
-
تعرض مطار كركوك الدولي لهجوم شمالي العراق
-
الباكستان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي
-
السعودية: إصدار 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
-
رسميا.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا
-
ترامب يروج لعطور جديدة تحمل اسمه
-
أوروبا تواجه موجة حر شديدة غير مسبوقة