مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة

08:21 م

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الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الثلاثاء، مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الأولى. اضافة اعلان





وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديمقراطية موحّدة وعددا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.