مجلس النواب الأميركي يدعم قرارا يحد من صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران

وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208، بعدما انضم أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار.
ويمثل التصويت أحدث انتكاسة لترامب في الكونغرس، رغم ما يتمتع به حزبه من أغلبية ضئيلة في مجلسيه.
وهذا التصويت رمزي إلى حد كبير، إذ يتعين أن يحظى أي قرار بموافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا وأن يحصل على أغلبية الثلثين في المجلسين لتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي من شبه المؤكد أن ترامب سيستخدمه.
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