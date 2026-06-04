مجلس النواب الأميركي يدعم قرارا يحد من صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران

06:05 ص

الوكيل الإخباري- دعم مجلس النواب الأميركي الأربعاء قرارا طرحه الديمقراطيون يهدف إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس، مما يعكس تزايد القلق حتى بين الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه الحرب. اضافة اعلان





وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208، بعدما انضم أربعة جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار.



ويمثل التصويت أحدث انتكاسة لترامب في الكونغرس، رغم ما يتمتع به حزبه من أغلبية ضئيلة في مجلسيه.



وهذا التصويت رمزي إلى حد كبير، إذ يتعين أن يحظى أي قرار بموافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا وأن يحصل على أغلبية الثلثين في المجلسين لتجاوز حق النقض (الفيتو) الذي من شبه المؤكد أن ترامب سيستخدمه.





