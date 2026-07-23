مجلس النواب الأميركي يصوت لوقف حرب إيران

07:54 م

الوكيل الإخباري- أيد مجلس النواب الأميركي، الخميس تشريعا يوجه الرئيس دونالد ترامب بوقف أي عمل عسكري أميركي ضد إيران، في أحدث انتقاد رمزي من الكونغرس لدونالد ترامب. اضافة اعلان





وجاءت نتيجة التصويت بواقع 214 صوتا مقابل 208 لصالح قرار صلاحيات الحرب بعد انضمام 4 جمهوريين إلى الديموقراطيين في التصويت لصالحه.



ويوجه القرار، الذي قدمته النائبة الديموقراطية براميلا جايابال، ترامب "إلى وقف استخدام القوات المسلحة الأميركية في الأعمال القتالية" ضد إيران ما لم يصرح الكونغرس بذلك. لكن هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، إذ أقر المشرعون قرارات مماثلة مرارا في الشهور القليلة الماضية ولم تؤد إلى وقف الحرب.



والجمهوريون الأربعة الذين صوتوا لصالح القرار هم توم باريت من ميشيجان، وبريان فيتسباتريك من بنسلفانيا، ووارن ديفيدسون من أوهايو، وتوماس ماسي من كنتاكي.



ويتمتع الجمهوريون الموالون لترامب بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.



ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على قرار منفصل لكنه مشابه في وقت لاحق من الخميس.



ويأتي هذا التصويت بعدما أعلن ترامب تكثيف الهجمات على إيران ومقتل المزيد من أفراد القوات المسلحة الأميركية. وتوعد ترامب الخميس "بعقاب عسكري كبير" لإيران وحلفائها الحوثيين بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، مما وسع نطاق الحرب في الشرق الأوسط ليشمل ممرا ملاحيا رئيسيا ثانيا.





