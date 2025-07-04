مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق

وتمثلت نتيجة التصويت النهائي على مشروع القانون في مجلس النواب 218 صوتاً موافقاً مقابل 214 صوتاً معارضاً، وأحال المجلس مشروع القانون بذلك إلى ترمب من أجل التوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي بعد تعديلات أجراها عليه، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
ويتضمن التشريع، الذي أطلق عليه ترمب اسم "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على إنفاذ قوانين الهجرة، ويقابله تخفيضات كبيرة في برنامج Medicaid للرعاية الصحية، وبرامج أخرى.
وأعرب الجمهوريون عن ثقتهم في إقرار مشروع القانون، على الرغم من معارضة عدد من الجمهوريين الرافضين في جولات التصويت السابقة، والذين حذّروا من أن الحزمة ستؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الأميركية.
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