مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق

الوكيل الإخباري- وافق مجلس النواب الأميركي الخميس، على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي اقترحه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب.

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وتمثلت نتيجة التصويت النهائي على مشروع القانون في مجلس النواب 218 صوتاً موافقاً مقابل 214 صوتاً معارضاً، وأحال المجلس مشروع القانون بذلك إلى ترمب من أجل التوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي بعد تعديلات أجراها عليه، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .



ويتضمن التشريع، الذي أطلق عليه ترمب اسم "مشروع قانون واحد كبير وجميل"، تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على إنفاذ قوانين الهجرة، ويقابله تخفيضات كبيرة في برنامج Medicaid للرعاية الصحية، وبرامج أخرى.