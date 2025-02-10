مجلس النواب العراقي: الطروحات بتهجير أهل غزة تأجيجاً لأوضاع المنطقة

الوكيل الإخباري- عد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، الطروحات المتعلقة بتهجير أهل غزة، تأجيجاً لأوضاع المنطقة والسير بها إلى طريق مجهول.

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وقال رئيس المجلس محمود المشهداني في بيان: نحذر من طروحات تهجير أهل غزة، عادا إياها تأجيجاً لأوضاع المنطقة والسير بها إلى طريق مجهول.