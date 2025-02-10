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مجلس النواب العراقي: الطروحات بتهجير أهل غزة تأجيجاً لأوضاع المنطقة

العراق
العراق
الإثنين، 10-02-2025 09:38 م

الوكيل الإخباري-   عد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، الطروحات المتعلقة بتهجير أهل غزة، تأجيجاً لأوضاع المنطقة والسير بها إلى طريق مجهول.

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وقال رئيس المجلس محمود المشهداني في بيان: نحذر من طروحات تهجير أهل غزة، عادا إياها تأجيجاً لأوضاع المنطقة والسير بها إلى طريق مجهول.


وشدد مجلس النواب العراقي "رفضه القاطع لما يطرح من أقوال تروج لتهجير الشعب الفلسطيني وأهل غزة، لأنه انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداء على سيادة الدول العربية من جهة أخرى وتنذر بتأجيج أوضاع المنطقة والسير بها إلى طريق مجهول"

 
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