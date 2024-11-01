مجلس النواب العراقي ينتخب محمود المشهداني رئيسا له

وحدث الجمود عقب قرار من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أدى إلى قلب مسيرة محمد الحلبوسي، رئيس المجلس السابق وأقوى سياسي في العراق، رأسا على عقب ومهد الطريق أمام صراع على من سيخلفه.
وكان المشهداني رئيسا للبرلمان من 2006 إلى 2008.
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