مجلس النواب العراقي ينتخب محمود المشهداني رئيسا له

02:41 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/708455 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال نواب عراقيون، إن مجلس النواب انتخب الخميس النائب محمود المشهداني رئيسا له، ممايكسر جمودا استمر قرابة عام بشأن المنصب الذي ظل شاغرا؛ بسبب خلافات طويلة الأمد بين الفصائل السياسية. اضافة اعلان





وحدث الجمود عقب قرار من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أدى إلى قلب مسيرة محمد الحلبوسي، رئيس المجلس السابق وأقوى سياسي في العراق، رأسا على عقب ومهد الطريق أمام صراع على من سيخلفه.



وكان المشهداني رئيسا للبرلمان من 2006 إلى 2008.