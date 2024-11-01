 
الجمعة 2024-11-01 04:06 ص
 

مجلس النواب العراقي ينتخب محمود المشهداني رئيسا له

محمود المشهداني
محمود المشهداني
الجمعة، 01-11-2024 02:41 ص
الوكيل الإخباري-   قال نواب عراقيون، إن مجلس النواب انتخب الخميس النائب محمود المشهداني رئيسا له، ممايكسر جمودا استمر قرابة عام بشأن المنصب الذي ظل شاغرا؛ بسبب خلافات طويلة الأمد بين الفصائل السياسية.اضافة اعلان


وحدث الجمود عقب قرار من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أدى إلى قلب مسيرة محمد الحلبوسي، رئيس المجلس السابق وأقوى سياسي في العراق، رأسا على عقب ومهد الطريق أمام صراع على من سيخلفه.

وكان المشهداني رئيسا للبرلمان من 2006 إلى 2008.
 
gnews

أحدث الأخبار

أوستن وغالانت

عربي ودولي أوستن يجري اتصالا مع غالانت

محمود المشهداني

عربي ودولي مجلس النواب العراقي ينتخب محمود المشهداني رئيسا له

ارشيفية

عربي ودولي صحيفة أمريكية: إسرائيل لم تبذل جهدا لتجنب تدمير مواقع تاريخية بلبنان

تعبيرية

فلسطين غارات إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

تعبيرية

أخبار محلية مشروع قرار مقدم من الأردن يدين حظر أنشطة الأونروا في الأرضي الفلسطينية المحتلة

ارشيفية

فلسطين جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

تعبيرية

طب وصحة علامات غير واضحة لأمراض القلب

ارشيفية

عربي ودولي جيش الاحتلال: صواريخ حزب الله قتلت اليوم 7 مدنيين داخل إسرائيل



 


الأكثر مشاهدة