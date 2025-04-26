السبت 2025-04-26 03:22 م
 

مجهولون يحفرون حفرة بقبر حاخام في دمشق "لسبب غريب"

مجهولون حفروا حفرة بقبر لحاخام يهودي في دمشق
مجهولون حفروا حفرة بقبر لحاخام يهودي في دمشق
 
السبت، 26-04-2025 12:33 م
الوكيل الإخباري-  اقتحم مجهولون مقبرة يهودية في دمشق وحفروا حفرة قرب قبر حاخام، وفقا لتقارير صحفية إسرائيلية.اضافة اعلان


وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (مكان) أن مقتحمي المقبرة ربما كانوا يبحثون عن رفات الحاخام حاييم فيتال، عندما حفروا حفرة قرب قبره.

ولم يعلن بعد الدافع وراء الواقعة، لكن اتحاد الحاخامات في الدول الإسلامية رجح أن يكون ما حدث محاولة لنقل رفات إلى إسرائيل.

وأكد مسؤولون سوريون للجالية اليهودية الصغيرة في دمشق، أنهم يتابعون الأمر بجدية لتحديد هوية المتورطين.

ويعود تاريخ قبر الحاخام حاييم بن جوزيف فيتال إلى القرن السابع عشر، وزاره يهود سوريون مقيمون في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري.

سكاي نيوز
 
gnews

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