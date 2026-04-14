محادثات إسرائيلية لبنانية في واشنطن الثلاثاء بوساطة أميركية

الوكيل الإخباري- من المقرر عقد أول اجتماع مباشر بين إسرائيل ولبنان، الثلاثاء، في مقر وزارة الخارجية الأميركية، في إطار مساع دبلوماسية بوساطة أميركية.





وجاء الاتفاق عقب اتصال هاتفي بين السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر ونظيرته اللبنانية ندى معوض، بمشاركة السفير الأميركي لدى لبنان، بهدف إطلاق مسار تفاوضي والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفق الرئاسة اللبنانية.



وأكدت إسرائيل موافقتها على بدء "مفاوضات سلام رسمية" مع الحكومة اللبنانية، لكنها شددت على أنها لن تناقش وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال هذه المحادثات، معتبرة أنه "العقبة الرئيسية" أمام السلام.



ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إن إسرائيل "في حالة حرب مع حزب الله وليست مع الدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أنه لا يوجد عائق أمام الحوار المباشر بين الجانبين.



من جهتها، أفادت سي إن إن نقلا عن مسؤول أميركي بأن وزير الخارجية ماركو روبيو سيشارك في المحادثات المرتقبة.



ومن المتوقع أن تركز المباحثات، في حال عدم التوصل إلى تهدئة، على خطوات تطالب بها إسرائيل من الحكومة اللبنانية للحد من أنشطة حزب الله، في ظل استمرار التصعيد بين الطرفين.





