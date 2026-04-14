محادثات إسرائيلية لبنانية في واشنطن الثلاثاء بوساطة أميركية

وجاء الاتفاق عقب اتصال هاتفي بين السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر ونظيرته اللبنانية ندى معوض، بمشاركة السفير الأميركي لدى لبنان، بهدف إطلاق مسار تفاوضي والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفق الرئاسة اللبنانية.
وأكدت إسرائيل موافقتها على بدء "مفاوضات سلام رسمية" مع الحكومة اللبنانية، لكنها شددت على أنها لن تناقش وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال هذه المحادثات، معتبرة أنه "العقبة الرئيسية" أمام السلام.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إن إسرائيل "في حالة حرب مع حزب الله وليست مع الدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أنه لا يوجد عائق أمام الحوار المباشر بين الجانبين.
من جهتها، أفادت سي إن إن نقلا عن مسؤول أميركي بأن وزير الخارجية ماركو روبيو سيشارك في المحادثات المرتقبة.
ومن المتوقع أن تركز المباحثات، في حال عدم التوصل إلى تهدئة، على خطوات تطالب بها إسرائيل من الحكومة اللبنانية للحد من أنشطة حزب الله، في ظل استمرار التصعيد بين الطرفين.
أخبار متعلقة
-
5 شهداء و 6 جرحى بغارات إسرائيلية جنوب لبنان
-
أ.ب: مشاورات لعقد جولة تفاوض جديدة بين واشنطن وطهران
-
الجيش الإسرائيلي: إصابة 154 ضابطا وجنديا بجنوب لبنان منذ الخميس الماضي
-
رئيس الصين يؤكد لولي عهد أبوظبي ضرورة بناء شراكة أقوى مع العالم العربي
-
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان
-
هاكان فيدان: نتنياهو يسعى لإعلان تركيا عدوا جديدا بعد إيران
-
الرئيس الصيني يلتقي بولي عهد أبو ظبي في بكين
-
فانس عن جولة جديدة من المحادثات مع إيران: الكرة في ملعب طهران