محافظ بنك إنجلترا يدعو لإعادة بناء علاقات بلاده التجارية مع الاتحاد الأوروبي

وقال بيلي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه بصفته مسؤولا عاما، لا يدلي بآراء سياسية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لكنه أضاف أن التراجع عن الأثر السلبي الذي خلفه (بريكست) على التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون "أمرا مفيدا".
وتجري الحكومة البريطانية حاليا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة ضبط علاقاتها التجارية والأمنية، تمهيدا لقمة مرتقبة بين الجانبين في وقت لاحق من هذا الشهر.
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