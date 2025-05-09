محافظ بنك إنجلترا يدعو لإعادة بناء علاقات بلاده التجارية مع الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- دعا محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي، المملكة المتحدة إلى إعادة بناء علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة "بذل كل ما في وسعها" لتعزيز التجارة على المدى الطويل، وذلك عقب الاتفاق التجاري الذي أبرمته لندن مع الولايات المتحدة أمس الخميس.

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وقال بيلي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه بصفته مسؤولا عاما، لا يدلي بآراء سياسية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لكنه أضاف أن التراجع عن الأثر السلبي الذي خلفه (بريكست) على التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون "أمرا مفيدا".