السبت 2025-06-28 11:22 ص
 

محاولات إسرائيلية لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن

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أرشيفية
 
السبت، 28-06-2025 08:48 ص

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ورجّح اعتراضه بنجاح.

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وتواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية.

 
gnews

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