الإثنين 2025-05-12 10:06 ص
 

محاولة اغتيال شيخ عمر دومبيا تزلزل مالي.. والمعارضة تتهم العسكر

سيارة عسكرية قرب ساحة الحرية في العاصمة باماكو لمنع التظاهر
سيارة عسكرية قرب ساحة الحرية في العاصمة باماكو لمنع التظاهر
 
الإثنين، 12-05-2025 08:33 ص
الوكيل الإخباري- أفادت مصادر ميدانية في العاصمة باماكو أن السياسي المعارض شيخ عمر دومبيا نجا من محاولة اغتيال طعنًا بسكين، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أمام منزله في حي كالابان كورو.اضافة اعلان


وأوضحت المصادر أن المعتدين، وهم مجموعة رجال يستقلون سيارة رباعية الدفع، ترصّدوا دومبيا وقت خروجه من منزله، قبل أن يهاجموه مباشرة، إلا أن تدخل أصدقائه وبعض المارّة ساعد في إنقاذه من محاولة القتل.

ويُعد دومبيا من أبرز الوجوه الشابة المعارضة للمجلس العسكري الحاكم، ومن مؤسسي حركة "تجمع الشباب من أجل الديمقراطية"، والتي تقود احتجاجات تطالب برحيل العسكر وتنظيم انتخابات ديمقراطية تعيد البلاد إلى الحكم المدني.

وقد تصدّر دومبيا الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في باماكو التي شهدت مشاركة واسعة للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، إلى جانب المطالبة بإعادة الحريات السياسية.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصعيد واضح ضد المعارضة، حيث تحتجز الأجهزة الأمنية منذ الخميس الماضي اثنين من السياسيين البارزين، ألاسان أبا وبشير تيام، ولا تزال أماكن احتجازهما مجهولة حتى الآن.

ورغم تصاعد الدعوات لوقف استهداف النشطاء والسياسيين، لم تصدر السلطات أي تعليق رسمي بشأن محاولة اغتيال دومبيا أو حملات الاعتقال الأخيرة، في وقت تتهم فيه منظمات المجتمع المدني أطرافًا مقربة من السلطة بالتحريض على المعارضين.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الانتقالية كانت قد أعلنت، الأربعاء الماضي، قرارًا بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية إلى أجل غير مسمى، تحت ذريعة الحفاظ على النظام العام، وهو ما وصفته المعارضة بأنه محاولة ممنهجة لإسكات الأصوات الحرة.

الجزيرة
 
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