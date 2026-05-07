محكمة أميركية تنشر رسالة انتحار محتملة لإبستين

الوكيل الإخباري- نشر قاضٍ أميركي ، ما يبدو أنها رسالة انتحار كتبها جيفري إبستين قبل أسابيع من وفاته في سجن بنيويورك.





وقال السجين الذي كان يقبع مع إبستين في زنزانته إنه عثر على الرسالة في كتاب بعد محاولة انتحار فاشلة قام بها إبستين، وذلك قبل أسابيع من وفاته في آب 2019.



وجاء في نص الرسالة المكتوبة على ورق مسطر "لقد حققوا معي لأشهر ولم يجدوا شيئا!!! إنها سعادة حقيقية أن يتمكن المرء من اختيار الوقت المناسب للوداع".



وتابعت الرسالة "ماذا تريدونني أن أفعل؟ أن أبدأ البكاء؟! لا متعة في ذلك. الأمر لا يستحق العناء".



وبقيت الرسالة مغلقة لسنوات كجزء من الإجراءات الجنائية لزميل إبستين في الزنزانة، لكن القاضي كينيث كاراس من محكمة جنوب نيويورك كشف عنها بعد طلب من صحيفة "نيويورك تايمز".



ورغم عدم التحقق من صحة الوثيقة، يأتي الكشف عنها فيما تتواصل التساؤلات عن وفاة المموّل ذي النفوذ الواسع في أثناء انتظاره صدور الحكم بحقه.



واعتُبرت وفاته انتحارا، لكن العديد من الثغرات الأمنية في السجن واختفاء لقطات كاميرات المراقبة أثارت شكوكا حول الرواية الرسمية.



وعُثر على إبستين مصابا في زنزانته في أواخر تموز 2019، في ما وصفه المسؤولون بأنه محاولة انتحار فاشلة.



وزُعم أن الرسالة كُتبت ووضعت في رواية مصورة قبل هذه الحادثة السابقة.





