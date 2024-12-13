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محمد البشير .. أول رئيس وزراء يلقي خطبة الجمعة في سوريا - صور

رئيس الوزراء السوري يلقي خطبة الجمعة
رئيس الوزراء السوري يلقي خطبة الجمعة
الجمعة، 13-12-2024 06:27 م
الوكيل الإخباري- ألقى رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير، خطبة الجمعة في المسجد الأموي الكبير في مدينة دمشق اليوم، وتحدث عن القضايا الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في البلاد.اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطبة في وقت حساس تمر فيه سوريا بتحديات كبيرة، وأكد البشير في كلمته أهمية الوحدة الوطنية والتلاحم بين مختلف مكونات الشعب السوري في مواجهة الظروف الراهنة، وفقًا لقناة الحدث.

وتجمع ملايين السوريين في ساحات البلاد بجمعة النصر، احتفالًا بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حاملين أعلام الاستقلال والحرية.

وخرج السوريون عقب صلاة الجمعة وتوجهوا إلى مراكز محافظاتهم من ساحة الأمويين في دمشق مرورًا بدرعا مهد الثورة، والسويداء، وساحة الساعة في حمص التي كانت تلقب بعاصمة الثورة، وساحة العاصي بحماة وإدلب واللاذقية وطرطوس وصولًا إلى ساحة سعد الله الجابري في حلب، فيما ركزت خطب الجمعة على سوريا المستقبل والبناء ووحدة الشعب.


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وكالات
 
gnews

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