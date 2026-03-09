الإثنين 2026-03-09 01:05 ص

محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة

محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة
محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة
 
الإثنين، 09-03-2026 12:51 ص
الوكيل الإخباري-   أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.اضافة اعلان


وتناول الاتصال استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة والتي تمثل انتهاكا لسيادة هذه الدول وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
 
 


gnews

أحدث الأخبار

محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة

عربي ودولي محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة

طهران

عربي ودولي إسرائيل تعلن قصف مقر سلاح الجو للحرس الثوري في قلب طهران

مجتبى خامنئي

عربي ودولي رويترز: إيران تعين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

عربي ودولي بالفيديو .. محمد بن زايد ‏يوجه رسالة؛ الإمارات بخير

غزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. 15 شاحنة مساعدات إماراتية جديدة في طريقها إلى غزة

بريطانيا تعمل مع شركات طيران لزيادة إجلاء مواطنيها من عُمان

عربي ودولي الخارجية البريطانية تسحب بعض الموظفين وأفراد عائلاتهم مؤقتا من لبنان

روسيا: التباطؤ الاقتصادي مستمر خلال عام 2026

عربي ودولي روسيا تعلن جاهزيتها لاستئناف تصدير النفط إلى أوروبا عبر الأنابيب

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يؤكد تضامنه مع البحرين في مواجهة الاعتداءات



 






الأكثر مشاهدة