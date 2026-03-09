محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة

12:51 ص

الوكيل الإخباري- أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. اضافة اعلان





وتناول الاتصال استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة والتي تمثل انتهاكا لسيادة هذه الدول وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).





