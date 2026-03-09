محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة

وتناول الاتصال استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة والتي تمثل انتهاكا لسيادة هذه الدول وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
