 
الأحد 2025-02-09 04:06 م
 

مدبّر مجزرة التضامن .. "صقر" نظام الأسد يثير الغضب في سوريا

فادي صقر (وسط) متهم بارتكاب جرائم ضد السوريين
فادي صقر (وسط) متهم بارتكاب جرائم ضد السوريين
الأحد، 09-02-2025 03:26 م
الوكيل الإخباري-  أثار ظهور فادي صقر الملقب بـ"صقر الدفاع الوطني" أيام نظام الرئيس السوري المخلوع غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وخرجت مظاهرة غاضبة في حي التضامن بعد ظهور صقر في الحي وسط حراسة أمنية.

وكان صقر أبرز قادة ميليشيات الدفاع الوطني في نظام الأسد وهو متهم أساسي بارتكاب مجزرة التضامن في العاصمة السورية ومتهم بارتكاب جرائم بحق السوريين.

وصقر مسؤول عن تهجير وقتل كثيرين بحسب ناشطين خصوصا في معارك جنوب العاصمة.

وأشار ناشطون إلى ظهوره برفقة مسؤول الأمن العام في دمشق وسط أنباء عن تسوية وضع صقر دون محاسبة.

فيما تناقل ناشطون أن وجوده برفقة الأمن كانت لكشف المزيد من المتورطين.

ولم تعلق الحكومة السورية المؤقتة على هذه الأنباء حتى الآن.

سكاي نيوز
 
gnews

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