الثلاثاء 2026-08-04 09:24 ص

مدريد ترد على اتهامات تجاهل التحذيرات الاستخباراتية بشأن أزمة سبتة

مدريد ترد على اتهامات تجاهل التحذيرات الاستخباراتية بشأن أزمة سبتة
مدريد ترد على اتهامات تجاهل التحذيرات الاستخباراتية بشأن أزمة سبتة
 
الثلاثاء، 04-08-2026 08:16 ص
الوكيل الإخباري-   رفضت الحكومة في مدريد الاثنين، الادعاءات بأنها تجاهلت تحذيرات من جهاز الاستخبارات المركزي الإسباني بشأن وصول عشرات الآلاف من المهاجرين بشكل جماعي إلى جيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني.اضافة اعلان


وقالت اليوم الاثنين، إنه لم يتم استلام أي تقارير استخباراتية تحذر من أزمة هجرة بهذا الحجم.

وفي غضون ذلك، تستمر جهود إيواء وإعادة المهاجرين المتبقين، بالإضافة إلى البحث عن المزيد من الوفيات، في سبتة. ووفقاً لوزارة الداخلية في مدريد، تم انتشال 72 جثة حتى الآن.

وقال ميغيل تييادو، المتحدث باسم حزب الشعب المحافظ المعارض، إنه من الصعب تخيل أن جهاز الاستخبارات المركزي الإسباني لم يكن يعرف شيئاً عن تلك "الموجة البشرية" قبل حدوثها.

ومع ذلك، أصرت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إلما سايز على أنه "لم يتوقع أحد مثل هذا الحدث غير المسبوق".

وفي الأسبوع الماضي، دخل عشرات الآلاف إلى سبتة بشكل غير نظامي قادمين من المغرب - معظمهم عن طريق السباحة، وآخرون بتسلق السياج الحدودي الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار.

ولا يزال الرقم الدقيق غير واضح.

ورفع رئيس المنطقة خوان خيسوس فيفاس الآن عدد الواصلين إلى 80 ألفاً، بعد أن كان قد قدرهم سابقاً بـ60 ألفاً، في حين تتمسك مدريد بتقديرها البالغ 50 ألفاً.
 
 


gnews

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