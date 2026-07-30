مدفيديف: روسيا تقف عند "نقطة مهمة جدا" لإنهاء العملية العسكرية الخاصة

وشدد رئيس مجلس الأمن الروسي على أن قرار المشاركة في العملية العسكرية الخاصة ليس سهلا، وينطوي على مخاطر، لكنه يؤكد على حب الوطن الحقيقي، وأضاف موجها كلامه للمتطوعين: "الشيء الوحيد الذي أود قوله لكم. احموا أنفسكم. نحن بحاجة إلى النصر، ولكن ليس بأي ثمن".
وكان مدفيديف قد أكد في تصريحات سابقة أن النزاع في أوكرانيا سينتهي بلا شك بانتصار روسيا، في إشارة إلى ثقته في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في فبراير 2022.
وتأتي تصريحات ميدفيديف بالتزامن مع تقارير غربية تحدثت عن استعداد روسيا لإجراء مفاوضات جديدة، فيما واصلت القوات الروسية تقدمها التدريجي على عدة محاور في شرق أوكرانيا، وسط حديث عن استنزاف الموارد العسكرية لدى الجانبين.
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