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مدفيديف: روسيا تقف عند "نقطة مهمة جدا" لإنهاء العملية العسكرية الخاصة

مدفيديف: روسيا تقف عند "نقطة مهمة جدا" لإنهاء العملية العسكرية الخاصة
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
 
الخميس، 30-07-2026 06:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا تقف حاليا عند نقطة مهمة جدا لإنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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جاء ذلك خلال مشاركة مدفيديف في منتدى الشباب "غفارديسك"، حيث خاطب أعضاء الحركة الشبابية التابعة للحزب، والذين توجه 17 ناشطا منهم إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقال: "نحن بالفعل نقف حاليا عند نقطة مهمة جدا لإنهاء العملية العسكرية الخاصة. وأنا واثق من أنكم ستسهمون في نصرنا".

وشدد رئيس مجلس الأمن الروسي على أن قرار المشاركة في العملية العسكرية الخاصة ليس سهلا، وينطوي على مخاطر، لكنه يؤكد على حب الوطن الحقيقي، وأضاف موجها كلامه للمتطوعين: "الشيء الوحيد الذي أود قوله لكم. احموا أنفسكم. نحن بحاجة إلى النصر، ولكن ليس بأي ثمن".

وكان مدفيديف قد أكد في تصريحات سابقة أن النزاع في أوكرانيا سينتهي بلا شك بانتصار روسيا، في إشارة إلى ثقته في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في فبراير 2022.

وتأتي تصريحات ميدفيديف بالتزامن مع تقارير غربية تحدثت عن استعداد روسيا لإجراء مفاوضات جديدة، فيما واصلت القوات الروسية تقدمها التدريجي على عدة محاور في شرق أوكرانيا، وسط حديث عن استنزاف الموارد العسكرية لدى الجانبين.

 
 


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