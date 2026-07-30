مدفيديف: روسيا تقف عند "نقطة مهمة جدا" لإنهاء العملية العسكرية الخاصة

الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا تقف حاليا عند نقطة مهمة جدا لإنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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