مدير الـ"FBI" السابق يكشف سر شيفرة "8647" المريبة

وأوضح كومي في مقابلة مع برنامج "أندرسون كوبر 360" على شبكة "CNN": "لم أرغب في التورط بتلك التفسيرات، فقررت إزالته"، مشيرًا إلى أن الرقم "86" يُستخدم في المطاعم للإشارة إلى حذف صنف من القائمة، بينما يرمز "47" إلى ولاية الرئيس دونالد ترامب بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وتذكر كومي كيف لفتت زوجته، وهي نادلة سابقة، انتباهه إلى المعنى البريء للرقم، قائلًا: "ظننتها رسالة سياسية ذكية، لكنني لم أتخيل أبدًا أنها قد تُفسر على أنها تحريض على العنف".
وجاء تعليق المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" بعد أن ذكرت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، أن وزارتها والخدمة السرية تحققان في اتهامات بوجود تهديد موجّه من كومي لترامب عبر المنشور.
وفي وقت سابق، قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد كان كومي يعلم تمامًا ما يعنيه ذلك.. الأطفال يعرفون ما يعنيه ذلك، وإذا كنت مديرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ولا تعرف فأنت لم تكن كفؤًا، لدرجة أنه لم يكن يعلم ذلك.. لقد دعا إلى اغتيال رئيس الولايات المتحدة".
ولا توجد نسخة واحدة لمعنى صورة كومي؛ فوفقًا لإحدى الروايات، فإن الأرقام تعكس الحجم القياسي للقبر في الولايات المتحدة (8 أقدام طولًا و6 أقدام عمقًا)، وتعني دعوة لقتل شخص ما، و47 هو الرقم التسلسلي للرئيس الأمريكي الحالي.
كما يعني الرقمان 86 و47، وفقًا لرواية أخرى، "التخلّص من شيء ما"، في حين يُستخدم الرقم الآخر للإشارة إلى ترامب باعتباره الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.
روسيا اليوم
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