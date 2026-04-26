الأحد 2026-04-26 11:18 ص

مدير الـ FBI: منفذ إطلاق النار في عشاء المراسلين استخدم سلاح صيد

مدير الـ FBI: منفذ إطلاق النار في عشاء المراسلين استخدم سلاح صيد
 
الأحد، 26-04-2026 10:43 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن منفذ إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض كان يحمل سلاح صيد، مؤكدا أن المكتب يتولى قيادة التحقيقات في الحادث.

وأضاف أن فرق الأدلة الجنائية انتشرت في موقع الواقعة، حيث يجري فحص سلاح المشتبه به وفوارغ الرصاص التي عُثر عليها في مكان محاولة الاقتحام.


ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت، المشتبه بإطلاقه النار خلال الحفل الإعلامي الذي كان يحضره بواشنطن بأنه كان "قاتلا محتملا"، مشيرا إلى حيازته "العديد من الاسلحة".


وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن الرجل اقتحم نقطة تفتيش أمنية، مضيفا "أصيب أحد الضباط بالرصاص لكن من الواضح أنه نجا بفضل ارتدائه لسترة جيدة جدا واقية من الرصاص".


وتابع "نظرنا في كافة الظروف التي حدثت الليلة، وسأقول، كما تعلمون، إنه ليس مبنى آمنا بشكل خاص".

 
 


أحدث الأخبار

استقرار أسعار الذهب في الأردن .. وغرام 21 عند 95.600 دينار

اقتصاد محلي استقرار أسعار الذهب في الأردن .. وغرام 21 عند 95.600 دينار

عربي ودولي تقرير عبري: صواريخ مصرية لضبط الأمن الإقليمي بالخليج

وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته

منوعات وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته في جنوب إفريقيا

سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن ووادي عربة

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن ووادي عربة

لمُستخدمي "آكس".. هذا ما تقرر بشأن ميزة "Communities"

تكنولوجيا لمُستخدمي "إكس".. هذا ما تقرر بشأن ميزة "Communities"

عربي ودولي مدير الـ FBI: منفذ إطلاق النار في عشاء المراسلين استخدم سلاح صيد

إحباط تهريب أعمال شعوذة عبر التجارة الإلكترونية في الأردن

أخبار محلية إحباط تهريب أعمال شعوذة عبر التجارة الإلكترونية في الأردن

عربي ودولي زعيم كوريا الشمالية يختبر القوة التدميرية لوحدات المشاة الخفيفة



 
 






الأكثر مشاهدة

 