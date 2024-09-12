مدينتان عربيتان في القائمة.. الغرق يهدد 10 مدن بحلول 2050

الوكيل الإخباري- في ظل المتغيرات المناخية السلبية، من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض إلى تبدل مستويات سطح البحار والاهتزازات الأرضية، كشف تقرير عن 10 مدن حول العالم ستغرق بحلول عام 2050، أي خلال أقل من 3 عقود.



نقل موقع "مترو" مضمون التقرير الذي أعدّته "منظمة الأبحاث المناخية المركزية"، حيث جمعت بيانات من هيئات حكومية من مختلف دول العالم تتعلق بتأثيرات تغير المناخ. وفيما يلي أبرز 10 مدن مهددة بالغرق بحلول عام 2050:



أمستردام (هولندا)

تعرف هولندا باسم "الأرض الوطيئة"، كونها تضم أدنى نقطة تحت مستوى سطح البحر، وتقع على أراضٍ قريبة من بحر الشمال.



البندقية (إيطاليا)

تغرق المدينة بنحو مليمترين كل عام، ورغم أنها تغرق، إلا أنها لا تزال واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم.



بانكوك (تايلاند)

رغم أن بانكوك تقع على ارتفاع 1.5 متر فوق مستوى سطح البحر، لكنها ستغرق، كونها تقع فوق تربة طينية كثيفة للغاية.



البصرة (العراق)

تقع مدينة البصرة الساحلية على نهر "شط العرب"، وبسبب إحاطتها بشبكة من القنوات والجداول، فإنها معرضة لخطر الغرق.



نيو أورليانز (الولايات المتحدة)

تغرق نيو أورليانز سنويًا بمعدل 5 مليمترات، وبحلول 2050 ستغرق المدينة بالكامل بعد توقعات غمر 50% منها في 2030.



كالكوتا (الهند)

تمتلك الرياح الموسمية القدرة على إغراق هذه المدينة الواقعة في جنوب آسيا، حيث تشير الأبحاث إلى أنه بحلول 2050، ستكون المدينة تحت مياه الفيضانات.



شنغهاي (الصين)

واحدة من أكثر مدن الصين تطورًا وثراءً، لكنها لا تزال تغرق في الوحل منذ 100 عام على الأقل، وتعاني من هبوط خطير في مستوى الأراضي.



الإسكندرية (مصر)

تتوقع التقارير أن ترتفع مستويات سطح البحر بما يصل إلى 68 سم، مما يؤدي إلى إغراق أجزاء من الإسكندرية، والتسبب في تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية.



ماليه (جزر المالديف)

بحلول عام 2050، قد يصبح حوالي 80% من الجزيرة غير صالح للسكن، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر بشكل خطر.



ريو دي جانيرو (البرازيل)

يشير تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أنه بحلول 2050، يمكن أن يغمر حوالي 50% من مدينتي ريو دي جانيرو وسانتوس بسبب التهديدات الناجمة عن الفيضانات.

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