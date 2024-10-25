مذكرة اعتقال نتنياهو.. "تطور جديد" قد يؤخر البت في القضية

الوكيل الإخباري- أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أنها استبدلت لأسباب صحية واحدة من القضاة الذين سيبتون في طلب من ممثلي الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تحرك قد يؤدي لمزيد من التأجيل في القضية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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وطلب ممثلو الادعاء في مايو إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قائلين إن هناك أسبابًا معقولة تشير إلى ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وقال رئيس المحكمة إن رئيسة القضاة في تلك القضية، وهي القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية، الجمعة، وحلت محلها على الفور بيتي هولر، القاضية السلوفينية بالمحكمة.



ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الصراع في قطاع غزة، إذ إن القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية.



ولا توجد مهل زمنية محددة للمحكمة، لكنها استغرقت في العموم نحو 3 أشهر للبت في طلبات أوامر الاعتقال في قضايا سابقة.