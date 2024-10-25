 
الجمعة 2024-10-25 10:48 م
 

مذكرة اعتقال نتنياهو.. "تطور جديد" قد يؤخر البت في القضية

نتنياهو
نتنياهو
الجمعة، 25-10-2024 09:40 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، أنها استبدلت لأسباب صحية واحدة من القضاة الذين سيبتون في طلب من ممثلي الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تحرك قد يؤدي لمزيد من التأجيل في القضية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

اضافة اعلان


وطلب ممثلو الادعاء في مايو إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت،  قائلين إن هناك أسبابًا معقولة تشير إلى ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.


وقال رئيس المحكمة إن رئيسة القضاة في تلك القضية، وهي القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية، الجمعة، وحلت محلها على الفور بيتي هولر، القاضية السلوفينية بالمحكمة.


ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الصراع في قطاع غزة، إذ إن القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية.


ولا توجد مهل زمنية محددة للمحكمة، لكنها استغرقت في العموم نحو 3 أشهر للبت في طلبات أوامر الاعتقال في قضايا سابقة.


وكان القرار قد تعطل بالفعل بسبب عدة جولات من المحاولات القانونية من جانب إسرائيل التي تطعن في اختصاص المحكمة.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

العلم المصري

عربي ودولي قانون جديد للجوء الأجانب إلى مصر.. الأولوية لهؤلاء

تعبيرية

عربي ودولي اسرائيل تحدد موعد انسحابها من جنوب لبنان

تعبيرية

طب وصحة نصائح ذهبية لتجنب ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم

تعبيرية

عربي ودولي اصابة 6 جنود إسرائيليين جراء سقوط صاروخ بالجليل الغربي

تعبيرية

أخبار محلية المعابر الفلسطينية: إغلاق معبر الكرامة كلياً بالاتجاهين غدا السبت

نتنياهو

عربي ودولي مذكرة اعتقال نتنياهو.. "تطور جديد" قد يؤخر البت في القضية

تعبيرية

عربي ودولي فلسطين.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من السبت

جورجينا رودريغيز

فن ومشاهير تطورات الحالة الصحية لجورجينا رودريغيز



 


الأكثر مشاهدة