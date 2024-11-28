 
الخميس 2024-11-28 09:32 ص
 

مرشحون في إدارة ترامب يتعرضون لتهديدات بالقنابل

ت
أرشيفية
الخميس، 28-11-2024 08:31 ص

الوكيل الإخباري - قال فريق الانتقال الخاص بالرئيس الأمريكي المنتخب، إن العديد من المرشحين لتولي مناصب بالحكومة الجديدة تعرضوا لتهديدات بالقنابل فضلا عن إزعاج السلطات ببلاغات كاذبة عن استهدافهم.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم فريق الانتقال في بيان على موقع "إكس": "ليلة الثلاثاء وصباح أمس الأربعاء، استهدف العديد من مرشحي الرئيس ترامب لتولي المناصب الوزارية والمعينين في الإدارة بتهديدات عنيفة وغير أمريكية لحياتهم وحياة من يعيشون معهم".

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وأشارت إلى أن هذه الهجمات تراوحت بين تهديدات بالقنابل وهجمات "سواتينغ" حيث يقوم المهاجمون بافتعال استجابة طارئة من قبل سلطات إنفاذ القانون ضد الضحية بناء على ادعاءات كاذبة".


وأضافت "تحركت سلطات إنفاذ القانون وغيرها من السلطات بسرعة لضمان سلامة المستهدفين، والرئيس ترامب وفريق الانتقال بأكمله ممتنون لتحركهم السريع".


وتابعت: يركز الرئيس ترامب والفريق الانتقالي على توحيد أمتنا من خلال ضمان مستقبل آمن ومزدهر، ومع وجود الرئيس ترامب كمثال لنا فإن أعمال الترهيب والعنف الخطيرة لن تردعنا".

 

RT

 
gnews

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