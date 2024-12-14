مرشح الحزب الحاكم يفوز بمنصب رئيس جورجيا

وأظهر فرز الأصوات الذي بثته قناة البرلمان على الهواء مباشرة، أن كافيلاشفيلي حصل على 224 صوتا متجاوزا الحد الأدنى المطلوب لانتخابه وهو 200 صوت.
وقالت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية إن 225 من أ
-
أخبار متعلقة
-
لماذا سيطرت إسرائيل على أعلى جبل في سوريا ؟
-
غرق مهاجر ومخاوف من فقد آخرين بعد انقلاب قارب قبالة اليونان
-
أوكرانيا تطلب الكهرباء من 5 دول مجاورة
-
الأمن العام اللبناني يفرض قيودا جديدة على دخول السوريين إلى لبنان
-
الأمير أندرو يعود إلى الواجهة... شخص مقرّب منه يشتبه في تجسسه لصالح الصين
-
الاحتلال: هاجمنا منصات صاروخية معبأة وجاهزة للإطلاق في لبنان
-
بعد تأييد البرلمان لعزله .. رئيس كوريا الجنوبية: "أنا محبط.. وسأتنحى"
-
الدفاع الروسية: أوكرانيا تفقد 1375 جنديا خلال يوم