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مرشح الحزب الحاكم يفوز بمنصب رئيس جورجيا

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أرشيفية
السبت، 14-12-2024 02:39 م

الوكيل الإخباري- انتخب مرشح حزب "الحلم الجورجي" الحاكم ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا جديدا لجورجيا بحصوله على أكثر من ثلثي أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية خلال الاقتراع الذي جرى بمقر برلمان البلاد اليوم.

وأظهر فرز الأصوات الذي بثته قناة البرلمان على الهواء مباشرة، أن كافيلاشفيلي حصل على 224 صوتا متجاوزا الحد الأدنى المطلوب لانتخابه وهو 200 صوت.

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وقالت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية إن 225 من أصل 300 عضو في الهيئة الانتخابية أدلى بأصواتهم، وثبت بطلان ورقة تصويت واحدة.

 

RT

 
gnews

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