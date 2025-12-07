مركز ألماني: زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان

09:09 ص

الوكيل الإخباري- قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) : إن زلزالا بقوة 6.36 درجة ضرب اليونان. اضافة اعلان





وأضاف أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

