مركز ألماني: زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان

الأحد، 07-12-2025 09:09 ص
الوكيل الإخباري-   قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) : إن زلزالا بقوة 6.36 درجة ضرب اليونان.اضافة اعلان


وأضاف أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
 
 


مركز ألماني: زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان

