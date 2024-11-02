الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن أوكرانيا ستواجه نقصا عسكريا خطيرا في تعداد جنودها خلال فترة قصيرة.

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وأشار المسؤولون إلى أن كييف خصصت ألوية تم إنشاؤها حديثا لمهاجمة مقاطعة كورسك، على الرغم من أنها كانت تهدف في الأصل إلى استخدامها للدفاع ولبناء احتياطيات لهجوم مضاد محتمل في عام 2025.

وأضاف المنشور: "وفقا لتقديرات البنتاغون، لدى أوكرانيا ما يكفي من الجنود للقيام بعمليات قتالية لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا أخرى، وبعد ذلك ستواجه نقصا حادا في تعدادهم".



وفي وقت سابق، أعلن سكرتير لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني رومان كوستينكو، عن مشروع لتحديد سن التجنيد في أوكرانيا يتراوح بين 20 و50 عاما.



واعترف كوستينكو في مقابلة مع صحيفة "برافدا" بمشاكل التعبئة في أوكرانيا ووصف المجندين الحاليين للقوات المسلحة لأوكرانيا بأنهم عجزة.



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أوكرانيا تعاني من نقص في الأفراد في الجيش، وأصبح من الصعب تعبئة أشخاص جدد.