وأشار المسؤولون إلى أن كييف خصصت ألوية تم إنشاؤها حديثا لمهاجمة مقاطعة كورسك، على الرغم من أنها كانت تهدف في الأصل إلى استخدامها للدفاع ولبناء احتياطيات لهجوم مضاد محتمل في عام 2025.
وفي وقت سابق، أعلن سكرتير لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني رومان كوستينكو، عن مشروع لتحديد سن التجنيد في أوكرانيا يتراوح بين 20 و50 عاما.
واعترف كوستينكو في مقابلة مع صحيفة "برافدا" بمشاكل التعبئة في أوكرانيا ووصف المجندين الحاليين للقوات المسلحة لأوكرانيا بأنهم عجزة.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أوكرانيا تعاني من نقص في الأفراد في الجيش، وأصبح من الصعب تعبئة أشخاص جدد.
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