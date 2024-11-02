 
السبت 2024-11-02 10:15 ص
 

مسؤولون أمريكيون يحددون كم من الوقت ستصمد قوات كييف

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 02-11-2024 08:41 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن أوكرانيا ستواجه نقصا عسكريا خطيرا في تعداد جنودها خلال فترة قصيرة.

اضافة اعلان


وأشار المسؤولون إلى أن كييف خصصت ألوية تم إنشاؤها حديثا لمهاجمة مقاطعة كورسك، على الرغم من أنها كانت تهدف في الأصل إلى استخدامها للدفاع ولبناء احتياطيات لهجوم مضاد محتمل في عام 2025.

 

وأضاف المنشور: "وفقا لتقديرات البنتاغون، لدى أوكرانيا ما يكفي من الجنود للقيام بعمليات قتالية لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا أخرى، وبعد ذلك ستواجه نقصا حادا في تعدادهم".


وفي وقت سابق، أعلن سكرتير لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني رومان كوستينكو، عن مشروع لتحديد سن التجنيد في أوكرانيا يتراوح بين 20 و50 عاما.


واعترف كوستينكو في مقابلة مع صحيفة "برافدا" بمشاكل التعبئة في أوكرانيا ووصف المجندين الحاليين للقوات المسلحة لأوكرانيا بأنهم عجزة.


وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أوكرانيا تعاني من نقص في الأفراد في الجيش، وأصبح من الصعب تعبئة أشخاص جدد.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى أصيب بصاروخ في بلدة الطيرة (مواقع التواصل)

عربي ودولي حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية برشقة "نوعية" ويوم دامٍ في بعلبك

الأوضاع مأساوية في مستشفى العودة بغزة

فلسطين مدير مستشفى العودة: لا نملك أطباء والوضع الصحي بشمال غزة مروع

أرشيفية

عربي ودولي الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطالب السكان بالتزام الملاجئ

من اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون

فلسطين مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون في كفر الديك بفلسطين

ترامب وهاريس

عربي ودولي جامعة فلوريدا: 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات

تعبيرية

منوعات أمريكا.. إصابة 46 موظفاً بتسمم جرّاء تناول النودلز

المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي

عربي ودولي اليونسكو: جرائم قتل الصحفيين تبقى بلا عقاب إلى حد كبير

أرشيفية

أسواق ومال بينها عربية.. أسماء دول في القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي



 


الأكثر مشاهدة